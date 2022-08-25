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ВСУ нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС за сутки

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС. Об этом 25 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

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«За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. Девять из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС, и еще три мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Балицкого, днем ранее в регионе зафиксировали 73 прилета со стороны ВСУ.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В частности, 20 августа они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными призывы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки ЗАЭС. Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

В тот же день Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков. Небензя добавил, что Москва готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для посещения АЭС, который ожидается в начале сентября. Днем позже Небензя также сообщил о том, что Россия допускает постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

24 августа корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела ЗАЭС украинскими боевиками. Сейчас радиационный фон на станции и прилегающих территориях находится в норме, и войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) мониторят химическую и биологическую обстановку, для того чтобы моментально отреагировать на любую внештатную ситуацию.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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