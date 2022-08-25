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Совет ГД призвал не давать Киеву способное привести к ядерной катастрофе оружие

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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Совет Госдумы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим создает риск возникновения ядерной катастрофы. Заявление депутатов размещено на сайте нижней палаты российского парламента.

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Депутаты отметили, что ракетно-артиллерийским ударам подвергается критически важная инфраструктура Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а в России украинские диверсанты подрывают линии электропередачи, ведущие к Курской АЭС.

«Соучастниками и пособниками преступлений становятся страны Запада, снабжающие Украину все более тяжелыми видами вооружения. Попустительствуя варварским атакам на ЗАЭС, спонсоры Киева ставят под угрозу народы своих стран, что безответственно и недопустимо», — подчеркнули парламентарии.

В состав Совета Госдумы входят председатель нижней палаты парламента, его первые заместители, зампреды и председатели фракций. Может также входить не более двух руководителей внутрифракционных групп с правом решающего голоса.

Ранее в этот день сообщалось, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как пояснили в администрации региона, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Отмечалось, что специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого, всего в Запорожье было зафиксировано 29 обстрелов. Днем ранее было зафиксировано 73 прилета со стороны Украины.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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