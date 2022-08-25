Совет ГД призвал не давать Киеву способное привести к ядерной катастрофе оружие

Совет Госдумы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим создает риск возникновения ядерной катастрофы. Заявление депутатов размещено на сайте нижней палаты российского парламента.

Депутаты отметили, что ракетно-артиллерийским ударам подвергается критически важная инфраструктура Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а в России украинские диверсанты подрывают линии электропередачи, ведущие к Курской АЭС.

«Соучастниками и пособниками преступлений становятся страны Запада, снабжающие Украину все более тяжелыми видами вооружения. Попустительствуя варварским атакам на ЗАЭС, спонсоры Киева ставят под угрозу народы своих стран, что безответственно и недопустимо», — подчеркнули парламентарии.

В состав Совета Госдумы входят председатель нижней палаты парламента, его первые заместители, зампреды и председатели фракций. Может также входить не более двух руководителей внутрифракционных групп с правом решающего голоса.

Ранее в этот день сообщалось, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как пояснили в администрации региона, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Отмечалось, что специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого, всего в Запорожье было зафиксировано 29 обстрелов. Днем ранее было зафиксировано 73 прилета со стороны Украины.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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