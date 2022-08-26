ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС

Украинские войска открыли огонь по Запорожской АЭС, сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков 26 августа.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений нет.

В районе ЗАЭС виден дым, его происхождение неизвестно.

Польшаков отметил, что позднее был слышен еще один прилет.

Ранее в пятницу член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Василий Рогов рассказал, что после обстрелов атомной электростанции в районе объекта начался лесной пожар.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию атомной электростанции. Так, накануне глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что за сутки ВСУ нанесли 17 ударов по АЭС.

Российская сторона 23 августа распространила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов со стороны украинских военных. Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для посещения АЭС.

25 августа Полянский сообщил, что делегация МАГАТЭ может посетить станцию в конце августа — начале сентября. При этом, по его словам, процесс по подготовке визита идет позитивно.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».