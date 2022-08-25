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Полянский назвал конец августа — начало сентября возможной датой визита МАГАТЭ на ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) может состояться в конце августа — начале сентября. Об этом 25 августа заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Я думаю, что он (визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС — Ред.) состоится в ближайшее время: в конце августа — начале сентября», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в этот же день Полянский рассказал о скором визите делегации МАГАТЭ, так как процесс по его подготовке идет позитивно. Также стало известно, что МАГАТЭ направит миссию для осмотра ЗАЭС в ближайшие дни. Генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси отметил, что в настоящее время переговоры о дате визита не увенчались успехом, но стороны «очень близки к этому».

В миссию войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки последствий обстрелов станции.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В частности, 25 августа за сутки украинские боевики обстреляли ЗАЭС 17 раз. Днем ранее в регионе зафиксировали 73 прилета со стороны вооруженных формирований Украины.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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