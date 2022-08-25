Полянский заявил о скором визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) может состояться в ближайшее время, процесс по его подготовке идет позитивно. Об этом 25 августа заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Слышал, что процесс идет позитивно и можно ожидать в ближайшее время визита делегации МАГАТЭ на станцию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день стало известно, что МАГАТЭ направит миссию для осмотра ЗАЭС в ближайшие дни. Генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси отметил, что в настоящее время переговоры о дате визита не увенчались успехом, но стороны «очень близки к этому».

В миссию войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки последствий обстрелов станции.

23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поприветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В частности, 20 августа они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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