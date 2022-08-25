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МАГАТЭ заявила о визите экспертов на ЗАЭС в ближайшие дни

Глава МАГАТЭ Гросси: инспекция организации посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссию для осмотра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшие дни. Об этом в интервью телеканалу France 24 25 августа рассказал генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси.

Миссия проводима: когда МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС
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По его словам, миссия может состоятся в течение ближайших дней. Гросси также отметил, что в настоящее время переговоры о дате визита не увенчались успехом, но стороны «очень близки к этому».

«Попасть туда крайне сложно, необходимо обеспечить безопасность этой миссии. И мы должны определить все условия этой миссии», — подчеркнул он.

В миссию МАГАТЭ на ЗАЭС войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки последствий обстрелов станции, добавил глава МАГАТЭ.

Ранее в этот день министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и обсудил ситуацию на Запорожской АЭС. Он отметил важность посещения станции сотрудниками МАГАТЭ и готовность РФ оказать необходимое содействие инспекторам организации.

23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поприветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В пресс-службе МАГАТЭ тогда заявили, что пока не могут назвать дату приезда делегации на ЗАЭС.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В частности, 20 августа они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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