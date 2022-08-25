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Шойгу сообщил министру обороны Франции о действиях ВСУ на ЗАЭС

Минобороны: Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Франции Лекорню Запорожскую АЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и обсудил ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Шойгу довел оценки о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ), способных нарушить безопасное функционирование станции», — отметили в военном ведомстве.

Также было указано на важность посещения Запорожской атомной электростанции сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации.

Ранее в четверг член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что в том случае, если Запорожская АЭС прекратит свою работу из-за постоянных ударов со стороны украинских националистов, может возникнуть сбой поставок электроэнергии, из-за чего Украина и Евросоюз столкнутся с ее дефицитом.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поприветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В свою очередь в пресс-службе МАГАТЭ заявили, что пока не могут назвать дату приезда делегации на ЗАЭС. При этом в организации заверили, что ведут консультации по скорейшему приезду на объект.

Тогда же Рогов указал, что выполнить ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции невозможно. Он отметил, что заявление Зеленского «в переводе на человеческий язык» обозначает лишь одно — вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы там смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир, а потому подобное решение равносильно самоубийству.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В частности, 20 августа они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

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