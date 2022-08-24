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В Запорожье заявили о невозможности выполнения ультиматума Украины по ЗАЭС

Член Запорожской ВГА Рогов заявил о невозможности выполнить ультиматум Зеленского по ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Выполнить ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) невозможно. Такое заявление 24 августа сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он прокомментировал призыв Зеленского оказать давление на Москву для того, чтобы вынудить ее увести войска с ЗАЭС.

«Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости», добавив, что подобный сценарий «равносилен самоубийству», а потому подобное решение не будет принято.

Он подчеркнул, что охрана ЗАЭС со стороны российских военнослужащих является единственной гарантией от попыток украинских боевиков использовать электростанцию в террористических целях, и заявил, что для России язык ультиматумов неприемлем.

23 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал безответственными призывы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки ЗАЭС. Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

В этот же день Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков. Постпред Небензя добавил, что за последние две недели ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала, и подчеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для посещения АЭС.

Ранее в этот день стало известно, что в случае успешных переговоров с Россией и Украиной МАГАТЭ может посетить ЗАЭС через несколько дней. Об этом рассказал директор агентства Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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