Выполнить ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) невозможно. Такое заявление 24 августа сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он прокомментировал призыв Зеленского оказать давление на Москву для того, чтобы вынудить ее увести войска с ЗАЭС.

«Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости», добавив, что подобный сценарий «равносилен самоубийству», а потому подобное решение не будет принято.

Он подчеркнул, что охрана ЗАЭС со стороны российских военнослужащих является единственной гарантией от попыток украинских боевиков использовать электростанцию в террористических целях, и заявил, что для России язык ультиматумов неприемлем.

23 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал безответственными призывы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки ЗАЭС. Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

В этот же день Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков. Постпред Небензя добавил, что за последние две недели ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала, и подчеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для посещения АЭС.

Ранее в этот день стало известно, что в случае успешных переговоров с Россией и Украиной МАГАТЭ может посетить ЗАЭС через несколько дней. Об этом рассказал директор агентства Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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