Лесной пожар начался в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после обстрелов объекта со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 26 августа сообщил член главного совета администрации региона Василий Рогов в своем Telegram-канале.

«В районе Запорожской АЭС горят леса. Сегодня на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач», — говорится в публикации.

Он также прикрепил фотографии со спутника, на которых показаны задымления местности около станции.

Ранее в четверг, 25 августа, глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что после сбоя электроснабжения на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в сети, к которому привело массовое возгорание поля и подлеска. В результате показатели энергосистемы полностью просели.

Всего за сутки ВФУ нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов. Днем ранее в регионе зафиксировали 73 прилета со стороны украинских боевиков.

25 августа после очередного обстрела ЗАЭС на месте побывал военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков. Он оценил обстановку после того, как отключились два энергоблока на станции.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, однако привели к повреждениям бассейнов системы охлаждения. Также отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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