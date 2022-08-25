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Военкор «Известий» показал обстановку возле Запорожской АЭС после обстрелов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские войска продолжают наносить удары в районе Запорожской АЭС в Энергодаре. Военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 25 августа побывал на месте обстрелов и оценил обстановку после того, как сегодня отключились сразу два энергоблока на станции.

По его словам, всю территорию вокруг ЗАЭС заволокло дымом. Дым наблюдается в этом районе из-за того, что вокруг горят леса и поля. Пожарные продолжают работать над ликвидацией пожара, но ситуацию сильно осложняет ветер.

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«После удара ВСУ произошло возгорание травы, пожар перешел на деревья. Из-за усиления ветра огонь начал молниеносно распространяться. Из-за этого произошло короткое замыкание», — рассказал журналисту глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

Он отметил, что специалисты уже переподключили направление по передаче электроэнергии. Пока велись работы, Херсонская и Запорожская области временно остались без электричества. На текущий момент все аварийные мероприятия завершены.

Ранее в этот день Волга сообщил, что после сбоя электроснабжения на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в сети, к которому привело массовое возгорание поля и подлеска. В результате показатели энергосистемы полностью просели.

Без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. По данным корреспондента телеканала «Известия», в городах также с перебоями работала связь.

Всего за сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, однако привели к повреждениям бассейнов системы охлаждения. Также отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции (СВО). Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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