Часть населенных пунктов Херсонской области осталась без электричества

Херсон и часть других населенных пунктов области оказались обесточены. Об этом 25 августа сообщили местные власти.

По словам корреспондента «Известий», света нет в Херсоне, Энергодаре и Мелитополе. Связь также работает с перебоями. Причины выясняются.

«Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», — заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Аналогичные заявления поступают из Запорожской области.

Ранее, 24 августа, администрация Мелитополя сообщила, что украинские диверсанты попытались подорвать линию электропередачи в пригороде города. Была повреждена одна из электроопор, однако подача электроэнергии нарушена не была.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов 19 августа сообщил, что украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя. Подача электроэнергии при этом не нарушилась. Еще одну диверсию удалось предотвратить.

10 августа Рогов сообщил, что в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв. В результате в помещении были выбиты стекла, но существенных разрушений не было.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».