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ВС РФ уничтожили использовавшуюся для обстрелов ЗАЭС гаубицу М777

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российская армия высокоточным оружием уничтожила гаубицу М777, из которой велся обстрел Запорожской АЭС. Об этом 26 августа заявили в Минобороны РФ.

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«Артиллерийская позиция ВСУ (вооруженных сил Украины. — Ред.), с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», — говорится в сводке.

По данным российского военного ведомства, за прошедшие сутки украинские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

«В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один — в районе специального корпуса № 1», — отметили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате украинских обстрелов в районе Запорожской АЭС загорелись леса.

Накануне глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока Запорожской АЭС отключились после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны ВСУ по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Минобороны РФ и местные власти неоднократно заявляли об обстреле Запорожской АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, однако привели к повреждениям бассейнов системы охлаждения. Также отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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