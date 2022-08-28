Украинские боевики обстреляли жилые районы Энергодара

Украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области. Поступили сведения о взрывах, о чем в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Нацисты ВСУ (вооруженных сил Украины — Ред.) открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в этот же день российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777. Ранее в этот день «Известия» рассказали об очередном обстреле ЗАЭС. Националисты выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее произошел еще один прилет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны боевиков участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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