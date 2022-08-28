Пожар начался в жилых районах Энергодара после обстрела со стороны ВФУ

После обстрела Энергодара со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в одном из жилых районов начался пожар. Соответствующие кадры в воскресенье, 28 августа, появились в распоряжении «Известий».

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВФУ около часа ведут прицельный обстрел жилых кварталов города.

«Как минимум уже 5–7 взрывов и попаданий в многоэтажные дома, а также в жилые застройки по всему городу, в котором расположена Запорожская АЭС», — сообщил он в Telegram.

Украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области в воскресенье, 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) города.

В этот же день российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777. Также в этот день произошел очередной обстрел ЗАЭС. Украинские неонацисты выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее был слышен еще один прилет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны боевиков участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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