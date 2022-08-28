NYT раскрыла состав миссии МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало список участников миссии, которые отправятся на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщила газета The New York Times 27 августа со ссылкой на соответствующие документы, которые оказались в распоряжении журналистов.

В список вошел генеральный директор организации Рафаэль Гросси и еще 13 других экспертов из «нейтральных стран». По информации издания, представители из США и Великобритании отсутствуют.

Сообщается, что визит миссии ожидается на следующей неделе. В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене газете подтвердили, что идут «активные консультации» по поводу данной инициативы.

Как заявил 23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в МАГАТЭ не могут назвать дату приезда делегации на ЗАЭС. Позднее Гросси пояснил, что переговоры о дате визита не увенчались успехом, но стороны «очень близки к этому».

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777. Ранее в этот день «Известия» рассказали об очередном обстреле ЗАЭС. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее был слышен еще один прилет.

25 августа глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока Запорожской АЭС отключились после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны ВФУ по линиям электропередачи (ЛЭП) в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.