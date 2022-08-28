Число пострадавших в результате обстрела Энергодара возросло до семи

Число жителей, пострадавших от обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков, возросло до семи человек. Об этом 28 августа сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Количество пострадавших в результате вечернего обстрела Энергодара боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского достигло семи человек — пятеро из них получили легкие ранения, двое — тяжелые», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Об обстреле жилых районов запорожского Энергодара в тот же день сообщила пресс-служба администрации Запорожской области. Украинские националисты около часа вели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры.

После обстрела одного из жилых домов в жилых районах Энергодара начался пожар. Как отметил Владимир Рогов, в городе было зафиксировано от пяти до семи взрывов в многоэтажных домах и жилой застройке и 15 возгораний автомобилей.

В этот же день российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) дрон-камикадзе украинских националистов, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал об обстреле ЗАЭС из американской гаубицы M777. Еще один очередной обстрел ЗАЭС был зафиксирован ранее тем же днем — украинские неонацисты выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее вновь произошел еще один прилет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны боевиков участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Энергодар вместе с ЗАЭС перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москве с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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