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Число пострадавших в результате обстрела Энергодара возросло до семи

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Фото: telegram/1-й Криминальный
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Число жителей, пострадавших от обстрела Энергодара со стороны украинских боевиков, возросло до семи человек. Об этом 28 августа сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Количество пострадавших в результате вечернего обстрела Энергодара боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского достигло семи человек — пятеро из них получили легкие ранения, двое — тяжелые», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Об обстреле жилых районов запорожского Энергодара в тот же день сообщила пресс-служба администрации Запорожской области. Украинские националисты около часа вели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры.

После обстрела одного из жилых домов в жилых районах Энергодара начался пожар. Как отметил Владимир Рогов, в городе было зафиксировано от пяти до семи взрывов в многоэтажных домах и жилой застройке и 15 возгораний автомобилей.

В этот же день российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) дрон-камикадзе украинских националистов, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал об обстреле ЗАЭС из американской гаубицы M777. Еще один очередной обстрел ЗАЭС был зафиксирован ранее тем же днем — украинские неонацисты выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее вновь произошел еще один прилет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны боевиков участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Энергодар вместе с ЗАЭС перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москве с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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