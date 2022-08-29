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Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на текущей неделе. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в понедельник, 29 августа, в своем Twitter-аккаунте.

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«Этот день настал, миссия МАГАТЭ в ЗАЭС уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупного ядерного объекта на Украине и Европе. Горд тем, что возглавил эту миссию, которая будет на ЗАЭС на этой неделе», — говорится в публикации.

Ранее, 25 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и обсудил ситуацию на Запорожской АЭС. Он отметил важность посещения станции сотрудниками МАГАТЭ и готовность РФ оказать необходимое содействие инспекторам организации.

В ночь на 29 августа украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области в воскресенье вечером, 28 августа. После атаки в одном из жилых районов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777. Эти действия член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал попыткой сорвать визит миссии и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ.

28 августа российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом действия Киева вокруг Запорожской АЭС. Кроме того, Захарова призвала граждан не верить в информационные вбросы о том, что Россию якобы уговорили допустить инспекцию к АЭС.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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