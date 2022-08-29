Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на текущей неделе. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в понедельник, 29 августа, в своем Twitter-аккаунте.

«Этот день настал, миссия МАГАТЭ в ЗАЭС уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупного ядерного объекта на Украине и Европе. Горд тем, что возглавил эту миссию, которая будет на ЗАЭС на этой неделе», — говорится в публикации.

Ранее, 25 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и обсудил ситуацию на Запорожской АЭС. Он отметил важность посещения станции сотрудниками МАГАТЭ и готовность РФ оказать необходимое содействие инспекторам организации.

В ночь на 29 августа украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области в воскресенье вечером, 28 августа. После атаки в одном из жилых районов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777. Эти действия член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал попыткой сорвать визит миссии и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ.

28 августа российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом действия Киева вокруг Запорожской АЭС. Кроме того, Захарова призвала граждан не верить в информационные вбросы о том, что Россию якобы уговорили допустить инспекцию к АЭС.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.