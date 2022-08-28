Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом действия Киева вокруг Запорожской АЭС. Об этом она заявила 28 августа в эфире «России 1».

«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим», — сказала Захарова.

Она также отметила, что в настоящий момент позиции Москвы исходят из того, что инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от влияния Киева.

Кроме того, Захарова призвала граждан не верить в информационные вбросы о том, что Россию якобы уговорили допустить инспекцию к АЭС.

«Это неправда, это ложь. Попытки именно так представить дело уже имеются, поэтому просто всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания», — резюмировала представитель МИДа.

Как заявил 23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в МАГАТЭ не могут назвать дату приезда делегации на ЗАЭС.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777. Ранее в этот день «Известия» рассказали об очередном обстреле ЗАЭС. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее был слышен еще один прилет.

25 августа глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока Запорожской АЭС отключились после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны ВФУ по линиям электропередачи (ЛЭП) в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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