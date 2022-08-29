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Украинский беспилотник сбили возле корпуса с ядерными отходами на ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он был сбит российскими солдатами возле корпуса с ядерными отходами, сообщил 29 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать», — доложил Конашенков.

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По его словам, в настоящий момент радиационная обстановка на территории ЗАЭС находится в норме. Технический персонал непрерывно осуществляет мониторинг для контроля состояния. Станция функционирует бесперебойно.

Также благодаря действиям военных Вооруженных сил России в районе Артемовска было ликвидировано свыше 30 боевиков 53-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен». Еще более 50 ранены.

Ранее в этот же день появилась информация, что на текущей неделе на ЗАЭС прибудет миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На АЭС отправились 14 представителей организации, включая его главу Рафаэля Гросси.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что со своей стороны Россия внесла существенный вклад в подготовку этой миссии, и выразил надежду, что посещение станции позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на ЗАЭС.

В ночь на понедельник военные вооруженных формирований Украины (ВФУ) открыли огонь по жилым районам Энергодара, города, в котором расположена АЭС. После атаки в одном из округов в результате попадания снарядов начался пожар.

Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777. Эти действия член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал попыткой сорвать визит миссии и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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