Стало известно о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В состав миссии на Запорожскую АЭС вошли из около полутора десятков сотрудников секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил в понедельник, 29 августа, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит из примерно полутора десятков сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности», — сказал Ульянов «РИА Новости».

По его словам, миссия во главе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС.

Он отметил, что со своей стороны Россия внесла существенный вклад в подготовку этой миссии, и выразил надежду, что посещение станции позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на ЗАЭС.

Ранее в этот день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий заявил, что власти Запорожья не ожидают больших результатов от действий миссии на ЗАЭС, однако ее членам будет обеспечена вся необходимая безопасность.

Информация о том, что миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС на текущей неделе, появилась в этот понедельник. Ее опубликовал глава организации Рафаэль Гросси в своем официальном аккаунте в Twitter. Он рассказал, что на АЭС отправились 14 представителей агентства, включая его самого.

11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

При этом на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

В тот же день сообщалось, что украинские войска дважды обстреляли атомную электростанцию и прилегающую к ней территорию.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, однако привели к повреждениям бассейнов системы охлаждения. Также отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции на Украине.