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Власти Запорожья пообещали обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Власти Запорожья не ожидают больших результатов от действий миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако ее членам будет обеспечена вся необходимая безопасность. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий.

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«Понимаем, что у американцев сегодня в кармане все европейские структуры, которые в значительной степени работают сугубо в их интересах. Но в любом случае мы обеспечим безопасность. Мы надеемся, что этот приезд даст живущим на освобожденной территории людям надежду на то, что станцию прекратят обстреливать», — рассказал Балицкий в эфире «Россия 24».

Он также выразил надежду на то, что действия миссии принесут свои результаты и ситуация изменится.

Информация о том, что миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС на текущей неделе, появилась ранее в этот же день. Ее опубликовал глава организации Рафаэль Гросси в своем официальном аккаунте в Twitter. Как он рассказал, на АЭС отправились 14 представителей агенства, включая его самого. Ожидается, что миссия прибудет на станцию уже на этой неделе.

В ночь на понедельник военные вооруженных формирований Украины (ВФУ) открыли огонь по жилым районам Энергодара, города, в котором расположена электростанция. После атаки в одном из округов в результате попадания снарядов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777. Эти действия член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал попыткой сорвать визит миссии и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ.

Незадолго до этого, 25 августа, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и обсудил положение дел на электростанции. Он отметил важность посещения станции сотрудниками МАГАТЭ и готовность РФ оказать необходимое содействие инспекторам миссии.

28 августа российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала терроризмом действия украинских властей на территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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