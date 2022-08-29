Власти Запорожья пообещали обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ

Власти Запорожья не ожидают больших результатов от действий миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако ее членам будет обеспечена вся необходимая безопасность. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий.

«Понимаем, что у американцев сегодня в кармане все европейские структуры, которые в значительной степени работают сугубо в их интересах. Но в любом случае мы обеспечим безопасность. Мы надеемся, что этот приезд даст живущим на освобожденной территории людям надежду на то, что станцию прекратят обстреливать», — рассказал Балицкий в эфире «Россия 24».

Он также выразил надежду на то, что действия миссии принесут свои результаты и ситуация изменится.

Информация о том, что миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС на текущей неделе, появилась ранее в этот же день. Ее опубликовал глава организации Рафаэль Гросси в своем официальном аккаунте в Twitter. Как он рассказал, на АЭС отправились 14 представителей агенства, включая его самого. Ожидается, что миссия прибудет на станцию уже на этой неделе.

В ночь на понедельник военные вооруженных формирований Украины (ВФУ) открыли огонь по жилым районам Энергодара, города, в котором расположена электростанция. После атаки в одном из округов в результате попадания снарядов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777. Эти действия член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал попыткой сорвать визит миссии и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ.

Незадолго до этого, 25 августа, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню и обсудил положение дел на электростанции. Он отметил важность посещения станции сотрудниками МАГАТЭ и готовность РФ оказать необходимое содействие инспекторам миссии.

28 августа российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала терроризмом действия украинских властей на территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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