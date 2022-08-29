Число пострадавших при обстреле Энергодара возросло до девяти

Девять человек пострадали при обстреле вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Энергодара. За жизнь двоих из них борются врачи, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий 29 августа.

«На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики. Около сорока припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, сгорело около 25 автомобилей. Выбиты оконные рамы и стекла в большинстве квартир», — написал он в Telegram.

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