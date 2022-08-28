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В Нидерландах рассказали о подготовке украинских женщин-боевиков

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Фото: Соцсети
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Женщин на Украине с 1 октября призовут к добровольной мобилизации, но уже сейчас в лесах западной части страны добровольцев обучают военному делу. В обычной жизни они домохозяйки или продавцы, а в лесу — инструкторы и снайперы, рассказал нидерландский портал NOS 27 августа.

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Журналист портала поговорил с двумя женщинами — Султан и Феникс — которые входят в число будущих новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Почти четверть воинского персонала в стране составляют женщины. Султан — инструктор, в обычной жизни работает в автосалоне. Феникс — домохозяйка, воспитывает сына, обучается работе снайпера. По их словам, то, чем они занимаются — вынужденная мера, чтобы защищать свои дома и семьи.

«Она участвовала в тренинге с 90 мужчинами. Была физически сильна и так же искусна в обращении с оружием, как и мужчины. Тренировка длилась пять часов без каких-либо перерывов. Она была одной из лучших», — рассказал инструктор Деб об ученице Феникс.

Украинское правительство мобилизовало всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и при необходимости может немедленно призвать их на военную службу. Однако большая их часть не готова к ведению боевых действий, отмечается в статье.

Это заставляет Киев присматриваться к опыту таких стран, как Финляндия и Израиль, где значительная часть населения регулярно проходит военную подготовку. С 1 октября на Украине начнут активно регистрировать женщин-добровольцев для прохождения военной службы. Так военные выяснят, какими навыками и подготовкой обладают женщины и как их можно использовать. Не исключено, что власти задействуют женщин в качестве штурмовых отрядов.

22 августа на международной конференции в испанском городе Сантандер глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об обсуждении в ЕС создания миссии для подготовки украинских солдат. По его словам, миссия сможет действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

На эту реплику официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила называть вещи своими именами и признать, что под видом подготовки украинских солдат ЕС создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков.

18 августа французская Le Monde рассказала, что полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн обучает в Донбассе солдат ВСУ. Он основал частную военную компанию «Моцарт», которая тренирует военнослужащих, уже побывавших в зоне боевых действий. Подготовка проводится в Бахмуте.

8 августа министерство обороны Финляндии сообщило, что отправит своих инструкторов обучать солдат ВСУ в Великобритании. Планируется, что курс подготовки пройдут около 10 тыс. добровольцев. Днем ранее правительство Швеции рассказало об отправке 120 инструкторов в Великобританию, чтобы обучить граждан Украины базовой военной подготовке. При этом одновременно в королевстве будут находиться не более 60 инструкторов.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжают поставлять оружие Киеву и обучать военнослужащих. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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