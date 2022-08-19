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Le Monde рассказала о подготовке солдат ВСУ американским полковником

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн обучает в Донбассе солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 августа рассказала Le Monde.

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Милберн основал частную военную компанию (ЧВК) «Моцарт», которая тренирует военнослужащих, уже побывавших в зоне боевых действий. Подготовка проводится в Бахмуте.

«На протяжении четырех месяцев занятия проведены с 2,5 тыс. украинскими военнослужащими. Такая подготовка является главной миссией ЧВК. Мои подчиненные делают работу, которую не может сделать Вашингтон», — приводит газета слова Милберна.

Издание отметило, что Пентагон отрицает связь с ЧВК «Моцарт».

8 августа министерство обороны Финляндии сообщило, что отправит своих инструкторов обучать солдат ВСУ в Великобритании. Планируется, что курс подготовки пройдут около 10 тыс. добровольцев.

Днем ранее правительство Швеции рассказало об отправке 120 инструкторов в Великобританию, чтобы обучить граждан Украины базовой военной подготовке. При этом одновременно в королевстве будут находиться не более 60 инструкторов.

Обучение военнослужащих Украины началось на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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