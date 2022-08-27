Помощник главы МВД ЛНР сообщил о совершенном на него покушении

Украинские террористы пытались убить помощника главы министерства внутренних дел Луганской Народной Республики (МВД ЛНР) Виталия Киселева в конце марта. Об этом Киселев заявил 27 августа.

«В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», — рассказал Киселев в беседе с «РИА Новости», добавив, что попытка убийства была совершена в центре Луганска.

Киселев обратил особое внимание на то, что киевский режим все чаще использует «террористические методы ведения войны» и охотится на людей, которые имеют неугодные ему политические взгляды и перспективы.

Покушение на себя он также назвал политически мотивированным и связал его с работой проекта «Путь Визенталь», который регулярно сообщает о преступлениях украинских неонацистов и силовиков.

Он отметил, что террор Киева не повлияет на дальнейшую работу проекта и выразил уверенность в полной победе над украинским террорризмом.

«Мы выстоим и победим, победа будет за нами», — заключил Киселев.

26 августа администрация города Бердянск Запорожской области сообщила о взрыве рядом с оздоровительным центром «Криворожский горняк», где проживали беженцы из Мариуполя. В результате подрыва пострадал заместитель начальника местной государственной автоинспекции (ГАИ) Александр Колесников, который позже скончался в больнице от полученных ран. Правоохранители города квалифицировали произошедшее как теракт, поскольку взрывное устройство предназначалось для жильцов «Криворожского горняка», а Колесников оказался на месте взрыва случайно.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Инцидент произошел еще 16 июля. Теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения. Подозреваемого — гражданина Украины Виталия Расторгуева — задержали до приведения взрывного устройства в действие. Мужчина уже дал признательные показания.

19 августа теракт, готовившийся спецслужбами Украины, был предотвращен в Мелитополе. Полицейские получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный». Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером. Подача электроэнергии не нарушилась.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».