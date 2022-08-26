Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпредство РФ при ЮНЕСКО уличило Латвию в нарушении устава организации
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Экономика
США обеспокоились ростом цен из-за ограничения доступа к российской нефти
Мир
Депутаты немецкой СДПГ выступили против поставок тяжелого вооружения Украине
Общество
Путин провел встречу с новым главой «Аэрофлота» Александровским
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
В небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет
Мир
Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие
Общество
В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Сюжет:

Рядом с оздоровительным центром в Бердянске произошел взрыв

Администрация Бердянска: в городе прогремел взрыв, ранение получил замначальник ГАИ
0
Фото: t.me/glava_brd
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Бердянск Запорожской области произошел взрыв рядом с оздоровительным центром «Криворожский горняк», где проживают беженцы из Мариуполя. Ранение получил заместитель начальника ГАИ, сообщили в пятницу, 26 августа, в администрации города.

«Россия здесь навсегда»
Как Запорожье готовится к референдуму о воссоединении с РФ

«Сегодня в Бердянске <...> произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников», — сказал сотрудник администрации «РИА Новости».

Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Инцидент произошел еще 16 июля. Теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения. Подозреваемого — гражданина Украины Виталия Расторгуева — задержали до приведения взрывного устройства в действие. Мужчина уже дал признательные показания.

19 августа теракт, готовившийся спецслужбами Украины, был предотвращен в Мелитополе. Полицейские получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный». Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером. Подача электроэнергии не нарушилась.

Часть Запорожской области (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождены более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022