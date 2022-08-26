Рядом с оздоровительным центром в Бердянске произошел взрыв

В городе Бердянск Запорожской области произошел взрыв рядом с оздоровительным центром «Криворожский горняк», где проживают беженцы из Мариуполя. Ранение получил заместитель начальника ГАИ, сообщили в пятницу, 26 августа, в администрации города.

«Сегодня в Бердянске <...> произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников», — сказал сотрудник администрации «РИА Новости».

Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Инцидент произошел еще 16 июля. Теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения. Подозреваемого — гражданина Украины Виталия Расторгуева — задержали до приведения взрывного устройства в действие. Мужчина уже дал признательные показания.

19 августа теракт, готовившийся спецслужбами Украины, был предотвращен в Мелитополе. Полицейские получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный». Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером. Подача электроэнергии не нарушилась.

Часть Запорожской области (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождены более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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