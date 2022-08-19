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В Мелитополе предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Мелитополе предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт. Об этом 19 августа сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, около 12:00 (время совпадает с мск) полицейские получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный». Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП, но подача электроэнергии не нарушилась.

«При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство», — уточнил он.

Ранее, 10 августа, Рогов сообщил, что в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв. В результате в помещении были выбиты стекла, но существенных разрушений не было. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По его мнению, цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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