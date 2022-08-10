В Мелитополе самодельное устройство взорвалось у центра выдачи гумпомощи

Взрыв прогремел в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе. Об этом 10 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские террористы пытались взорвать центр выдачи гуманитарной помощи движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Взрывом ночью выбило стекла, существенных разрушений нет. Жертв и пострадавших нет», — цитирует его «РИА Новости».

По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство.

«Цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям», — добавил Рогов.

Накануне сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожье. В результате были уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Днепровка ракетами «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». В результате разрыва одной из них пострадал мужчина 1991 года рождения.

Приазовская часть Запорожья была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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