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ВСУ обстреляли Днепровку в Запорожье ракетами «Ураган» с «Лепестками»

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины 9 августа обстреляли Днепровку в Запорожской области ракетами «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». Об этом сообщила во вторник военно-гражданская администрация Энергодара.

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В результате разрыва одной из мин пострадал мужчина 1991 года рождения. Он доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Накануне стало известно, что в Донецке мирный житель пострадал в результате разрыва мины «Лепесток». Как уточнил мэр Алексей Кулемзин, раненый был госпитализирован в республиканский травматологический центр.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 7 августа сообщило, что в республике за все время на минах «Лепесток» подорвались 29 человек.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия. Ее длина достигает 12 см, ширина — 6,5. Имеет характерный корпус, зеленый или коричневый цвет, напоминает листок. Часть мины заполнена жидким взрывчатым веществом, другая оснащена механизмом, который способствует разлету поражающих элементов как можно дальше от места разрыва боевой части. Боеприпас способен оторвать стопу наступившему на него человеку.

Как отмечали в ДНР, факт того, что Украина использует данные мины, говорит о целенаправленном стремлении нанести урон именно мирному населению.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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