В ДНР сообщили о 29 случаях подрыва мирных жителей на минах «Лепесток»

На минах «Лепесток» в Донецкой Народной Республике (ДНР) подорвались 29 человек. Об этом 7 августа говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По состоянию на 08:00 7 августа в республике зарегистрировано уже 29 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе ребенка, на минах ПФМ-1 «Лепесток»», — отмечается в сообщении.

Один из раненых умер в больнице.

Накануне в Донецке два мирных жителя получили ранения, наступив на сброшенные украинскими боевиками мины «Лепесток». 2 августа корреспондент «Известий» сообщил, что вооруженные силы Украины продолжают раскидывать противопехотные мины «Лепесток» по окраинам Донецка.

1 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование ВСУ мин «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он отметил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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