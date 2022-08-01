Эксперт назвал «террористическими методами» использование ВФУ мин «Лепесток»

Использование вооруженными формированиями Украины (ВФУ) мин ПФМ-1 «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны, заявил «Известиям» бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«Украина ведет боевые действия разбойничьими и террористическими методами. Она нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам. Она не придерживается Женевской конвенции, где прописаны правила ведения боевых действий, не соблюдает права военнопленных, использует мирное население в качестве «живого щита». И менять линию своего поведения официальный Киев менять не собирается», — сказал он.

Российские саперы в Донецке ликвидируют последствия дистанционной установки мин ПФМ-1 «Лепесток» украинскими формированиями. ВФУ минируют города с помощью специальных кассетных реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Такие боеприпасы раскрываются на высоте, разбрасывая ПФМ-1 на большой территории.

Опасность мин ПФМ-1 в том, что они малозаметны, умещается на ладони. Из-за формы и пластикового корпуса неподготовленному человеку трудно заподозрить в нем опасный предмет.

В субботу и воскресенье дистанционному минированию подверглось сразу несколько районов Донецка. «Лепестки» были разбросаны и над центром города. В частности, они были обнаружены на пересечении проспекта Ватутина и улицы Университетской. К вечеру 31 июля стало известно о трех раненных, подорвавшихся на этих минах в Донецке. Есть информация, что ПФМ-1 разбрасывают над Макеевкой и Ясиноватой.

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«Минный труд: в Донецке обезвреживают смертоносные «Лепестки»