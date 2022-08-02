ВСУ раскидали мины «Лепесток» по окраинам Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают раскидывать противопехотные мины «Лепесток» по окраинам Донецка. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает корреспондент «Известий».

«Если раньше в Донецке водители ездили с приспущенными окнами, чтобы слышать звуки выстрелов артиллерии, то сейчас они внимательно следят за дорогой <...> Не успели мы доехать до первой улицы, которая обозначена в утренних сводках, как увидели машину, у которой пробито колесо», — рассказал журналист.

На кадрах видно, что у припаркованного на обочине грузового автомобиля разорвана шина, мина практически «вспорола» ее до диска. Недалеко от места подорвалась еще одна машина.

Корреспондент пояснил, что мина очень маленького размера, сразу заметить ее на дороге довольно сложно. При этом «колесо от нее пробивает за раз», отметил он.

Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил о возросшем числе пострадавших от мин «Лепесток». По состоянию на 1 августа стало известно о пяти пострадавших. Один из случаев подрыва зафиксирован днем ранее на Нижнетагильской улице около дома 113. Пострадал мужчина 1980 года рождения.

По словам главы города, мины раскиданы по всему Донецку. В частности, их обнаружили на улице Связистов в Петровском районе и в парке имени Ленинского комсомола.

Во избежание опасности представительством Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами.

1 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование вооруженными формированиями Украины (ВФУ) мин ПФМ-1 «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он объяснил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ на Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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