Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Донецк из тяжелой артиллерии. В понедельник, 1 августа, в результате обстрелов погибли три человека, еще 15 пострадали, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Продолжаются обстрелы тяжелой артиллерией, они никуда не ушли. К сожалению, трое погибших и 15 человек раненых, в том числе один ребенок», — сказал Кулемзин в эфире Первого канала.

Ранее он указал в своем Telegram-канале, что обстрел Донецка ведется с шести часов утра понедельника. Под огнем оказались Кировский, Куйбышевский и Петровский районы. По городу выпущено более сотни различных боеприпасов.

Кроме того, возросло число пострадавших от противопехотных мин «Лепесток», разбросанных украинскими боевиками по всему городу. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Во избежание опасности представительством Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами.

Накануне стало известно, что мужчина 1980 года рождения в Донецке подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Инцидент произошел на Нижнетагильской улице около дома 113.

В этот же день мэр Донецка сообщил о гибели мужчины 1958 года рождения при обстреле ВСУ завода алюминиевых профилей в Куйбышевском районе. Погибший работал охранником на предприятии.

До этого, 30 июля, украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибра 152 мм. Удары были нанесены рано утром по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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