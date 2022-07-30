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Украинские боевики выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 мм

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine/Дмитрий Муравский
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Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 152 мм. Об этом в субботу, 30 июля, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) по направлению: 07:00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 июля, украинские войска обесточили Восточный ствол шахты им. А.Ф. Засядько в Донецке, где под землей в момент обстрела находились 33 горняка. Шахта находится в Киевском районе Донецка. Обстрел произошел в 07:30 шестью снарядами калибром 152 мм.

28 июля украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский в пригороде Горловки. Глава Горловки Иван Приходько рассказал, что пострадали несколько человек.

До этого, 20 июля, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 155 мм. Отмечалось, что по Донецку за 40 минут также было выпущено три ракеты из РСЗО.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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