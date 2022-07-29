ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка

Украинские войска обесточили Восточный ствол шахты им. А.Ф. Засядько в Донецке, где под землей в момент обстрела находились 33 горняка. Об этом министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило в пятницу, 29 июля.

Шахта находится в Киевском районе Донецка. Обстрел произошел в 07:30 шестью снарядами калибром 152 мм.

«Под землей в этот момент находилось 33 горняка, пострадавших нет. Сотрудники оповещены о произошедшем, передвигаются к основному стволу, по которому будут выезжать на поверхность», — сказали в ведомстве.

В целом на территории ДНР по данным на утро 29 июля обесточены 228 трансформаторных подстанций, без электричества остались 28,6 тыс. жителей Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка, Ясиноватского района и самой Ясиноватой, а также Горловки и Макеевки, сообщает телеканал «360».

В некоторых районах приостановили подачу воды из-за повреждения воздушной линии и обесточивания фильтровальной станции.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Гольмовский в пригороде Горловки в ДНР.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела ранено несколько жителей поселка.

20 июля Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки военными ВСУ погиб мужчина. По данным мэра, от действий украинских военных пострадали трое человек, в том числе ранения получил один ребенок.

В тот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня указало, что украинские военные обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 155 мм. Отмечалось, что по Донецку за 40 минут также было выпущено три ракеты из РСЗО.

Ранее, 5 июля, в результате обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была обесточена шахта имени Засядько. Под землей находились 66 шахтеров.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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