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В ДНР сообщили о подрыве жителя Донецка на мине

ДНР: житель Донецка пострадал из-за подрыва на мине
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Мужчина пострадал в Донецке из-за подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин. Об этом 31 июля заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Житель города подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Мужчина 1980 года рождения получил ранения на Нижнетагильской улице около дома 113. Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

«ПМФ-1 (противопехотные мины) обнаружены также по ул. Связистов в Петровском районе города», — говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале добавил, что в центре города обнаружены такие же мины. Их нашли в парке имени Ленинского комсомола.

Ранее в воскресенье жители Донецка сняли на видео обстрел города украинскими боевиками с применением запрещенных противопехотных фугасных мин нажимного действия «Лепесток». Жителям, снимающим видео, пришлось спрятаться от летящих снарядов в подъезде.

29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Они в том числе находятся в траве во дворах домов. Есть первые пострадавшие, которые наткнулись на взрывные устройства.

Такой же случай в Донецке произошел в ночь на 28 июля. Ведомство предупредило жителей города о том, что противопехотные мины националистов могут находиться в любой точке города.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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