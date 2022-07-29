ВСУ при отступлении забросали Новолуганское в ДНР минами «Лепесток»

Жители населенного пункта Новолуганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали о минах «Лепесток», которые они обнаружили в своем населенном пункте утром при отступлении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Семен Еремин 29 июля показал, как выглядят «прощальные подарки» украинских военных.

Мины находятся в траве во дворах домов и выглядят, как необычные игрушки ярко-зеленого цвета.

«В качестве прощального подарка украинцы оставили мины «Лепесток», которые разбрасываются при помощи ракет «Ураган». Часть из них была с термитными зарядами, а часть — начинена противопехотными «Лепестками», на которой может подорваться человек», — рассказал Еремин.

В Новолуганском уже есть первые пострадавшие, которые наткнулись на новые мины. Одна из жительниц спасла жизнь мужчине, который наступил на взрывное устройство.

«Взрыв. Услышали крики. Я выскочила, смотрю — он лежит. Я сняла футболку, перетянула ногу ему. Потом поехали к мальчикам военным, они нам оказали помощь, перебинтовали. Вкололи обезболивающее. Дальше повезли во вторую больницу Горловки. Был разрыв левой стопы, сделали ампутацию», — поделилась женщина.

По ее словам, такие мины жители Новолуганского обнаружили в больших количествах неожиданно для себя, проснувшись утром. Ими были усеяны и крыши на гаражах, и подъезды, и дворы.

В этот же день сообщалось, что ВСУ, отступая, заминировали детскую площадку под Новолуганским. Российские военные места, где находятся мины, отметили красными лоскутами ткани.

В ночь на 28 июля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, рассыпав запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток» нажимного действия. Они были найдены также на улицах Манежная, Сбежнева, Тищенко, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская Куйбышевского района и улице Путиловская Киевского района.

25 июля мэр Горловки Иван Приходько написал в Telegram-канале, что поселок Новолуганское на 50% находится под контролем ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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