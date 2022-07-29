Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям Донбасса
Мир
Во Франции назвали беспрецедентной энергетическую ситуацию в стране
Мир
Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS найдены в СИЗО в Еленовке
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
США полностью отозвали запрос об экстрадиции Винника во Францию
Мир
Посол в Токио назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил
Политика
В ГД объяснили отказ Аргентины, Бразилии и Мексики от позиции Запада по Украине
Мир
Северная Македония передала Украине предназначенные для утилизации танки
Мир
ВСУ при отступлении забросали Новолуганское в ДНР минами «Лепесток»
Мир
Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом
Мир
Росгвардия задержала в ЛНР пособника ВСУ и нашла 100 кг взрывоопасных веществ
Сюжет:

ВСУ при отступлении забросали Новолуганское в ДНР минами «Лепесток»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители населенного пункта Новолуганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали о минах «Лепесток», которые они обнаружили в своем населенном пункте утром при отступлении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Семен Еремин 29 июля показал, как выглядят «прощальные подарки» украинских военных.

Мины находятся в траве во дворах домов и выглядят, как необычные игрушки ярко-зеленого цвета.

Пункт и значение: союзные войска начали штурм Авдеевки
Взятие города избавит от обстрелов Донецк и окрестности

«В качестве прощального подарка украинцы оставили мины «Лепесток», которые разбрасываются при помощи ракет «Ураган». Часть из них была с термитными зарядами, а часть — начинена противопехотными «Лепестками», на которой может подорваться человек», — рассказал Еремин.

В Новолуганском уже есть первые пострадавшие, которые наткнулись на новые мины. Одна из жительниц спасла жизнь мужчине, который наступил на взрывное устройство.

«Взрыв. Услышали крики. Я выскочила, смотрю — он лежит. Я сняла футболку, перетянула ногу ему. Потом поехали к мальчикам военным, они нам оказали помощь, перебинтовали. Вкололи обезболивающее. Дальше повезли во вторую больницу Горловки. Был разрыв левой стопы, сделали ампутацию», — поделилась женщина.

По ее словам, такие мины жители Новолуганского обнаружили в больших количествах неожиданно для себя, проснувшись утром. Ими были усеяны и крыши на гаражах, и подъезды, и дворы.

В этот же день сообщалось, что ВСУ, отступая, заминировали детскую площадку под Новолуганским. Российские военные места, где находятся мины, отметили красными лоскутами ткани.

В ночь на 28 июля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, рассыпав запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток» нажимного действия. Они были найдены также на улицах Манежная, Сбежнева, Тищенко, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская Куйбышевского района и улице Путиловская Киевского района.

25 июля мэр Горловки Иван Приходько написал в Telegram-канале, что поселок Новолуганское на 50% находится под контролем ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022