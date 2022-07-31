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Момент прилета запрещенных мин «Лепесток» в Донецке попал на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Донецка запечатлели на видео обстрел города украинскими боевиками с применением запрещенных противопехотных фугасных мин нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». Горожане опубликовали эти кадры 31 июля в социальных сетях.

На видео слышны громкие взрывы, после которых на город стали падать противопехотные мины. Жителям, снимающим видео, пришлось спрятаться от летящих снарядов в подъезде.

Одна из машин наехала на мину на площади Свободы, из-за чего у автомобиля лопнули шины.

«Ему повезло, что машина не перевернулась... Тупо центр города», — рассказал мужчина за кадром.

30 июля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации сообщило о том, что украинские неонацисты разбросали по центру Донецка мины ПФМ-1 «Лепесток».

Такой же случай в Донецке произошел в ночь на 28 июля. Ведомство предупредило жителей города о том, что противопехотные мины националистов могут находиться в любой точке города, и призвало граждан ни при каких обстоятельствах не прикасаться к подобным взрывным устройствам.

Тогда же «Известия» представили кадры последствий обстрела украинскими неонацистами минами «Лепесток» района в Макеевке. На видеозаписи показаны взрывные устройства зеленого цвета, которые по форме напоминают лепестки. Они лежат на автомобильных дорогах и тротуарах. Рядом с ними оставлены предупреждения «Осторожно, мины». На асфальте видны следы от произошедших взрывов.

Кроме того, 29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Они в том числе находятся в траве во дворах домов. Есть первые пострадавшие, которые наткнулись на взрывные устройства.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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