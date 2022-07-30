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Украинские боевики забросали Донецк противопехотными минами «Лепесток»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевики Украины разбросали по центру Донецка запрещенные противопехотные фугасные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 30 июля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации.

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Согласно опубликованному в официальном Telegram-канале представительства сообщении, националисты разбросали мины в Кировском, Петровском и Ворошиловском районах города.

В ночь на 28 июля штаб территориальной обороны ДНР рассказал, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, рассыпав «Лепестки». Ведомство предупредило жителей города о том, что противопехотные мины националистов могут находиться в любой точке города и призвало граждан ни при каких обстоятельствах не прикасаться к подобным взрывным устройствам.

В тот же день «Известия» представили кадры последствий обстрела украинскими неонацистами минами «Лепесток» района в Макеевке. На видеозаписи показаны взрывные устройства зеленого цвета, которые по форме напоминают лепестки. Они лежат на автомобильных дорогах и тротуарах. Рядом с ними оставлены предупреждения «осторожно, мины». Кроме того, на асфальте видны следы от произошедших взрывов.

Кроме того, 29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Они в том числе находятся в траве во дворах домов. Есть первые пострадавшие, которые наткнулись на взрывные устройства.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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