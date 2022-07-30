Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ минами «Лепесток» района в Макеевке

«Известия» засняли кадры с последствиями атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черногвардейский район Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинские военные разбросали запрещенные противопехотные фугасные мины «Лепесток» нажимного действия.

На видеозаписи показаны взрывные устройства зеленого цвета, которые по форме напоминают лепестки. Они лежат на автомобильных дорогах и тротуарах. Рядом с ними оставлены предупреждения «осторожно, мины». Кроме того, на асфальте видны следы от произошедших взрывов.

Накануне вечером штаб теробороны ДНР сообщил, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Червоногвардейскому району города, рассыпав мины нажимного действия. В субботу, 30 июля, в штабе уточнили, что взрывные устройства обнаружены по улицам Больничная, Пугачева, Черняховского, Заречная, Ермощенко.

Кроме того, 29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Они в том числе находятся в траве во дворах домов. Есть первые пострадавшие, которые наткнулись на взрывные устройства.

В ночь на 28 июля штаб территориальной обороны ДНР рассказал, что украинские боевики нанесли ракетный удар по Донецку, рассыпав «Лепестки».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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