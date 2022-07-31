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Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В Донецке погиб мужчина при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«При обстреле завода алюминиевых профилей (ул. Химиков, 42б) в Куйбышевском районе украинский снаряд оборвал жизнь мужчины 1958 года рождения», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что погибший работал охранником на предприятии.

В этот же день в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что мужчина 1980 года рождения подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Инцидент произошел на Нижнетагильской улице около дома 113.

Украинские мины также были обнаружены по ул. Связистов в Петровском районе и в парке имени Ленинского комсомола.

Ранее, в субботу, сообщалось, что украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибра 152 мм. Удары были нанесены рано утром по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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