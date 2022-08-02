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Россия направила в ООН информацию об использовании ВСУ мин «Лепесток»

Зампостпреда России Полянский: в ООН отправлена дополнительная информация об использовании ВСУ мин «Лепесток»
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности (СБ) международной организации дополнительные материалы о минировании Вооруженными силами Украины гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток». Об этом сообщил 2 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В Донецке обезвредили более 600 противопехотных мин «Лепесток». Онлайн спецоперации 1 августа
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«1 августа мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский отметил, что псьмо будет распространено в качестве официального документа Собвеза (СБ) и Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Ранее, 1 августа, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование вооруженными формированиями Украины (ВФУ) мин ПФМ-1 «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он объяснил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

31 июля, стало известно, что мужчина 1980 года рождения в Донецке подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Инцидент произошел на Нижнетагильской улице около дома 113. Кроме того, противопехотные мины обнаружены также по ул. Связистов в Петровском районе города.

Тогда же мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале добавил, что в городском м обнаружены такие же мины.

29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Отмечалось, что мины находятся в траве во дворах домов и выглядят как необычные игрушки ярко-зеленого цвета.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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