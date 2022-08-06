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В Донецке два жителя пострадали при взрыве украинских мин «Лепесток»

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Донецке два мирных жителя получили ранения, наступив на сброшенные украинскими боевиками противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщили 6 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В Кировском районе города по улице Воздушная мужчина 1968 года рождения наступил на сброшенную запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток». Он с ранением доставлен в РТЦ. Аналогичная ситуация по улице Бирюзова: мужчина 1964 года рождения получил ранение на ПФМ-1, доставлен в ГБ № 9», — говорится в сообщении.

2 августа корреспондент «Известий» сообщил, что вооруженные силы Украины продолжают раскидывать противопехотные мины «Лепесток» по окраинам Донецка.

1 августа мэр города Алексей Кулемзин сообщил о возросшем числе пострадавших от мин «Лепесток». По словам главы города, мины раскиданы по всему Донецку.

В тот же день бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование ВСУ мин «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он отметил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Так, во избежание опасности представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) создана интерактивная карта местности с районами, где больше всего зафиксировано мин.

Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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