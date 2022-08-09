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Украинские боевики нанесли удар по городу Токмак в Запорожье

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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Украинские боевики нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил во вторник, 9 августа, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Сегодня ночью террористы УГИЛа (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, неофициальное название Украины. — Ред.) подвергли массированному обстрелу мирный Токмак. К счастью, жертв среди населения нет», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В результате удара были уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество поврежденных объектов и характер разрушений уточняются.

Город уже подвергался ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 5 августа. Тогда было зафиксировано 12 прилетов, из них 11 — по железнодорожному полотну и один — в здание элеватора. Повреждения получили ж/д полотно и складское помещение токмакского элеватора. Уточнялось, что обстрелы велись из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее во вторник украинские войска обстреляли Днепровку ракетами «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». От разрыва одной из мин пострадал мужчина 1991 года рождения. Он был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики планируют взорвать заминированный ими автомобильный мост через реку Жеребец в Васиновке Запорожской области, чтобы обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где живет почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

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