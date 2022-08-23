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В Бердянске предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами теракт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске.

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Инцидент произошел еще 16 июля. Теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения, в объектив которой попал момент закладки самодельного взрывного устройства под машину во дворе одного из домов. Подозреваемого задержали до приведения взрывного устройства в действие. Им оказался гражданин Украины Виталий Расторгуев. Мужчина уже дал признательные показания.

«Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле дома культуры «Маяк». На этой машине должны были передвигаться сотрудники ВГА Сауленко и Боровко. Задачи их ликвидировать не стояло. В этот день в ДК «Маяк» должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России», — рассказал он на допросе, видеозапись которого имеется в распоряжении «РИА Новости».

Задержанный рассказал, что взрывное устройство он установил на машину одного из сотрудников региональной администрации. Он планировал привести взрывчатку в действие дистанционно. После этого украинец должен был выложить фотоотчет и посты в Telegram-каналах о проделанной работе.

Расторгуев признался, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса он входил в состав так называемой гражданской самообороны, задачами которой были «патрулирование города и охрана общественного порядка». По его рассказу, с начала спецоперации украинские спецслужбы прививали таким как он чувство ненависти к россиянам и обучали использовать самодельные взрывные устройства.

19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что готовившийся спецслужбами Украины теракт был предотвращен и в Мелитополе.

Он рассказал, что около 12:00 (время совпадает с мск) полицейские получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный». Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП, но подача электроэнергии не нарушилась. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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