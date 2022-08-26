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Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений, полученных в результате взрыва

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Заместитель начальника ГАИ Бердянска Запорожской области Александр Колесников скончался в результате полученных при взрыве ранений. Взрывное устройство сработало недалеко от оздоровительно центра «Криворожский горняк», где на данный момент проживают беженцы из Мариуполя. Об этом сообщила администрация Бердянска в своем Telegram-канале в пятницу, 26 августа.

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Следователи пояснили, что бомба, начиненная поражающими элементами, была закреплена у забора «Криворожского горняка» на дереве.

«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно», — сообщает администрация города.

Жителей Бердянска призвали в связи со случившимся быть бдительными и незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов обо всех подозрительных предметах.

О взрыве в Бердянске стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что Колесников доставлен в больницу с осколочными ранениями.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб в Бердянске. Это произошло еще 16 июля. Теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения. Подозреваемого — гражданина Украины Виталия Расторгуева — задержали до приведения взрывного устройства в действие.

19 августа был предотвращен теракт в Мелитополе, готовившийся спецслужбами Украины. Полицейские получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный». Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером.

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