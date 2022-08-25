В Японии сообщили о намерении Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»

Японская компания Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», о чем организация уведомит российского оператора до конца августа. Об этом 25 августа пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

Еще одна японская корпорация, у которой есть доля в проекте — Mitsui — намерена действовать аналогичным образом.

После получения уведомления от этих компаний российская сторона должна будет вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе в течение трех дней.

Японские Mitsui и Mitsubishi располагают долями в проекте «Сахалин-2» в размере 12,5% и 10% соответственно.

На Россию приходится 8,8% всего японского импорта сжиженного природного газа, который практически полностью идет с «Сахалина-2».

20 августа стало известно, что две японские компании заключили контракты на покупку сжиженного природного газа с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Речь идет о Tokyo Gas и JERA — совместном предприятии Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power. Днем ранее сообщалось, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ.

До этого, 17 августа, стало известно, что ряд японских компаний получил официальное уведомление от России о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору. Указ президента РФ Владимира Путина о создании общества с ограниченной ответственностью (ООО), которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), был обнародован 30 июня. Отмечалось, что «Сахалин Энерджи» будет передана в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

На новость о смене оператора нефтегазового проекта японцы отреагировали резко. Большинство из пользователей Сети, комментируя сообщение, назвали шаг Москвы следствием неправильной политики Токио. При этом Япония заявила о планах сохранить права на участие в «Сахалине-2». Указывалось, что в Токио знают о распоряжении правительства РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.