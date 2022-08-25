В США прокомментировали желание Киева вернуть Крым «любыми средствами»

Соединенные Штаты Америки позволят Украине самостоятельно расставлять приоритеты в боевых действиях. Об этом 24 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев планирует вернуть Крым «любыми средствами».

«Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и Вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить», — передает слова Кирби ТАСС.

Он также заявил, что Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится и озвучил надежду Вашингтона на то, что эта помощь поможет украинским военным добиться успеха на поле боя.

23 августа в ходе проведения второго саммита «Крымская платформа» Зеленский заявил, что Киев вернет себе крымский полуостров «любыми средствами». Также в разговоре с журналистами он заявил, что Украина не готова к режиму прекращения огня и поэтому не будет стабилизировать ситуацию там, где находятся ее войска.

20 августа глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором. Таким образом политик прокомментировал сообщение газеты Politico о том, что США якобы разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. В Вашингтоне назвали полуостров территорией Украины.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоры России и Украины по статусу Крыма бесполезны, поскольку полуостров является полноценным российским регионом. До этого, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.