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Зеленский пригрозил вернуть Крым в состав Украины «любыми способами»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 августа, в ходе проведения второго саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев вернет себе крымский полуостров «любыми средствами». Об этом сообщает Reuters.

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«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — заявил украинский лидер.

Ранее, 20 августа, стало известно о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

За сутки до этого власти Крыма предупредили о «бумеранге» в случае агрессии Киева в отношении полуострова.

17 августа газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщила, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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