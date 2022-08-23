Зеленский пригрозил вернуть Крым в состав Украины «любыми способами»

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 августа, в ходе проведения второго саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев вернет себе крымский полуостров «любыми средствами». Об этом сообщает Reuters.

«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — заявил украинский лидер.

Ранее, 20 августа, стало известно о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

За сутки до этого власти Крыма предупредили о «бумеранге» в случае агрессии Киева в отношении полуострова.

17 августа газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщила, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.