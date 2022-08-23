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Зеленский заявил о неготовности Киева сложить оружие

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа в ходе брифинга после саммита «Крымская платформа», посвященного поиску путей «возвращения Крыма в состав Украины», заявил о неготовности Киева к прекращению огня и стабилизации ситуации.

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«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что «Минска-3» не будет. Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию, — этим государство Украина заниматься не будет», — заявил украинский лидер.

Второе минское соглашение или «Минск-2» — продолжение подписанного 5 сентября 2014 года договора о прекращении огня в конфликтной зоне с 15 февраля 2015 года. Комплекс по выполнению этого документа согласовали 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководители Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки».

22 августа сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» высказала предположение, что специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса должна завершиться путем переговоров, но не с Владимиром Зеленским.

Таким образом она прокомментировала заявление главы Украины о том, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) может стать поводом для отказа Киева вести переговоры.

За день до этого газета Financial Times со ссылкой на постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова заявила об отсутствии какой бы то ни было практической платформы для переговоров Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

С начала спецоперации РФ российская и украинская стороны провели четыре очные встречи по мирному урегулированию конфликта на Украине. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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